Еще 2234 человека вылечились от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 56 638 человек от COVID-19.

В Казахстане 2234 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 347,

в городе Алматы - 157,

в городе Шымкент - 18,

в Акмолинской области - 153,

в Актюбинской области - 16,

в Алматинской области - 242,

в Атырауской области - 40,

в Восточно-Казахстанской области - 193,

в Жамбылской области - 18,,

в Западно-Казахстанской области - 72,

в Карагандинской области - 71,

в Костанайской области - 661,

в Кызылординской области - 30,

в Мангистауской области - 49,

в Павлодарской области -19,

в Северо-Казахстанской области - 140,

в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели – 56 638 человек от COVID-19.

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