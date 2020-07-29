Еще 2234 человека вылечились от коронавируса в Казахстане
Всего в стране выздоровели – 56 638 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.29 июля 2020, 08:16
В Казахстане 2234 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 347,
в городе Алматы - 157,
в городе Шымкент - 18,
в Акмолинской области - 153,
в Актюбинской области - 16,
в Алматинской области - 242,
в Атырауской области - 40,
в Восточно-Казахстанской области - 193,
в Жамбылской области - 18,,
в Западно-Казахстанской области - 72,
в Карагандинской области - 71,
в Костанайской области - 661,
в Кызылординской области - 30,
в Мангистауской области - 49,
в Павлодарской области -19,
в Северо-Казахстанской области - 140,
в Туркестанской области - 8.
Всего в стране выздоровели – 56 638 человек от COVID-19.
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