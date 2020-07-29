Как восстановить организм после перенесенного коронавируса

Дыхательная гимнастика и ингаляции на минеральной воде QULAGER-BURABAY способствуют восстановлению.

Людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, становится с каждым днем все больше. Вирус новый и, конечно, еще много вопросов остаются пока открытыми. Но уже известно, что он оказывает значительное влияние на легочную ткань, сообщает zakon.kz.

К сожалению, пока не созданы специальные медикаменты или технологии, позволяющие на 100% восстановить легкие. Легочная ткань должна восстановиться сама, а наша задача – помочь ей в этом. Поэтому очень важна реабилитация после лечения.

Прежде всего, это дыхательная гимнастика, которая позволяет укрепить дыхательные мышцы, увеличить подвижность легких и грудной клетки.

В домашних условиях, если нет пневмонии, но был коронавирус, лучше делать дыхательную гимнастику по Стрельникову – это быстрые, громкие вдохи. При пневмонии основным является глубокий вдох, задержка дыхания от трех секунд и выше, потом выдох не менее четырех секунд – медленный, длительный выдох. Такое дыхание хорошо сопровождать несложным упражнением – поднимание и опускание рук во время вдоха и выхода, двигаться корпусом. Это упражнение можно делать и во время болезни, и после, - рассказал Мурат Аманбаев, врач-реаниматолог ММЦ 1 Центр фтизиопульмонологии.

Также важна дозированная физическая нагрузка. Например, в первый месяц после перенесенного заболевания хорошо помогут восстановиться прогулки на свежем воздухе. Не стоит забывать про здоровый сон и полноценное питание, в котором должно присутствовать достаточное количество белка – это нужно для нормального восстановления тканей организма.

И последнее – ингаляции на минеральной воде. Они полезны для увлажнения дыхательных путей и нормализации работы легких после перенесенного заболевания.

Обращаю внимание, что ингаляции во время болезни (при пневмонии) неэффективны, так как в этом случае скапливается жидкость, которая усугубляет положение. Ингаляцию лучше делать после полного выздоровления или в случае, если нет пневмонии, - отметил Мурат Аманбаев.

При проведении ингаляций в домашних условиях нужно правильно подобрать активное вещество, которое должно оказать лечебный эффект. Если ваш лечащий врач не назначил определенное лекарственное средство, то методом выбора может быть использование минеральной воды. Подбирая минеральную воду для проведения ингаляций, нужно учитывать, какие активные элементы присутствуют в минеральной воде и какие они оказывают эффекты. В частности, для бронхолегочной системы важными являются соединения магния, особенно сульфат магния, кальций и хлор. Магний принимает участие в регулировке функции внешнего дыхания. Соединения магния оказывают бронхолитическое действие и локализуют приступы удушья, увеличивают силу сокращения дыхательных мышц. Ингаляции сульфата магния оказывают благотворное действие на функцию бронхолегочного дерева. Кальций играет важную роль в регуляции бронхиальной проводимости и оказывает отхаркивающее действие, которое будет особенно выраженным, если в минеральной воде содержится соединения кальция и хлора.

В случае после перенесенной пневмонии, в том числе и вызванной вирусом COVID-19, хорошо подходит минеральная лечебно-столовая вода QULAGER-BURABAY, в составе которой содержатся все необходимые для восстановления легких минеральные вещества. К тому же это казахстанская вода, добываемая на Севере Казахстана из месторождения "Кулагер-Арасан" и более доступная по цене.

ВАЖНО! При проведении ингаляций с минеральной водой в домашних условиях нужно придерживаться несложных правил:

1. Водя для ингаляций должна быть теплой, ее нужно нагреть на водяной бане до температуры 30-45 0С. Не рекомендуются горячие ингаляции, так как можно получить ожог дыхательных путей.

2. Воду нужно открыть заранее и встряхивая бутылку удалить из нее газы.

3. Проводить ингаляции нужно в спокойном состоянии, не отвлекаясь разговорами или чтением, одежда должна быть свободной.

4. Проводят ингаляции через 1-1,5 часа после еды или физической нагрузки.

5. За 2 часа до и после ингаляции нельзя принимать лекарственные препараты.

6. После ингаляции должен быть отдых в течение 15-30 минут. В течении 1 часа после ингаляции рекомендуется исключить разговоры и прием пищи.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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