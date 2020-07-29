Билл Гейтс дал прогноз смертности от коронавируса

Решающую роль в возвращении общества к нормальной жизни сыграет только вакцина.

Сооснователь Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что эффективные лекарственные препараты для лечения COVID-19 существенно снизят уровень смертности к концу 2020 года, сообщает zakon.kz.

Однако, как отмечает CNBC, решающую роль в возвращении общества к нормальной жизни сыграет только вакцина.

Применяемые препараты против коронавируса имеют значительную терапевтическую пользу. Поэтому, я думаю, есть большая вероятность, что к концу года у нас будет существенное снижение уровня смертности благодаря комбинации новых инструментов, — сказал Гейтс.

Гейтс напомнил, что созданный для борьбы с лихорадкой Эбола, ремдесивир был одним из ведущих препаратов для лечения пациентов с коронавирусом в ходе исследований. Разработка компании Gilead Sciences показала снижение смертности тяжелобольных пациентов на 62%.

Кроме того, проходят испытания еще два противовирусных препарата, которые можно будет принимать перорально, а не внутривенно, как ремдесивир.

Однако миллиардер отметил важность осознания людьми необходимости вакцинации, когда лекарство станет доступным.

Надеюсь, люди изучат факты, осознают ценность тех, о ком заботятся, и поймут, что мы в этом вместе. Нам нужно защищать друг друга с помощью масок и, возможно, в конечном итоге с помощью коллективного иммунитета благодаря вакцине, — сказал Гейтс.

Ранее Фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды предоставил 100 миллионов долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации, чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса после ее разработки.

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