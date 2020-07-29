"Казахалтын" направит свыше полумиллиарда тенге на поддержку коллектива в период пандемии

Единовременные денежные выплаты предусмотрены для 5 412 штатных сотрудников предприятий.

Работники компании "Казахалтын" и ее дочерних предприятий получат единовременную материальную помощь, сообщает zakon.kz.

Решение о выделении штатным сотрудникам по 100 тысяч тенге руководство концерна приняло в связи с последствиями затяжной пандемии COVID-19.

АО "ГМК Казахалтын" поддержало инициативу руководства страны о социальной ответственности бизнеса в период пандемии коронавируса. На необходимость посильного оказания материальной поддержки работникам отечественных предприятий в этот сложный период указывали в своих обращениях Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев и глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Единовременные денежные выплаты предусмотрены для 5 412 штатных сотрудников предприятий, входящих в состав концерна "Казахалтын". На эти цели руководство компании выделило порядка 550 миллионов тенге. Согласно законодательству Республики Казахстан, подобная материальная помощь подлежит налогообложению, поэтому на руки работники получат сумму за вычетом всех обязательных платежей в бюджет. Выплаты не назначаются руководящему составу предприятий и сотрудникам, работающим по контракту.

Данная инициатива компании является продолжением мероприятий, направленных на социальную поддержку трудового коллектива в период пандемии COVID-19. Во время действия в стране чрезвычайного положения "Казахалтын" обеспечил медицинскими масками и антисептическими средствами своих работников и членов их семей, а также жителей поселков Аксу, Бестобе и Жолымбет, где у концерна расположены производственные мощности. Работа в этом направлении будет продолжена.

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