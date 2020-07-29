В Алматы наказали ремонтников за незаконную обрезку деревьев и складирование мусора на них

К административной ответственности были привлечены начальник данного участка ТОО "Енбек" , а также бригадир.

В Алматы привлекли к административной ответственности начальника участка и бригадира ТОО "Енбек", которые проводили ремонт двора в Алмалинском районе, нарушая экологические нормы, передает zakon.kz.

В последнее время участились случаи грубого нарушения гражданами и юридическими лицами экологического законодательства, а также причинений вреда окружающей среде! … Так, 27 июля в ходе проведения рейдового мероприятия сотрудниками природоохранной полиции Алмалинского района в одном из многоэтажных дворов Алмалинского района было выявлено грубое нарушение правил благоустройства города Алматы, а также правила содержания и защиты зелёных насаждений, а именно производился ремонт двора, при этом не соблюдали законодательные нормы, не имея документов занимались обрезкой деревьев, а также производили складирование строительного мусора на зеленое насаждение, что является грубыми нарушениями законодательства РК! – сообщил начальник Управления полиции района Есен Искаков на своей странице в Facebook.

По его словам, к административной ответственности по ст. 386 и 505 КРК об АП были привлечены начальник данного участка ТОО "Енбек" К. Кыдырбеков, а также бригадир ТОО А. Бокеев.

Напомним, ст. 386 (Нарушение устанавливаемых местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы правил содержания и защиты зеленых насаждений) - влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 15, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 150 МРП.

Ст. 505 (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов) - влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП.

Есен Искаков напомнил, что с 24 июля по 30 августа на территории города Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Таза Қазақстан" по выявлению и пресечению экологических правонарушений.

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