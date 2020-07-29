Трое детей погибли при пожаре в Акмолинской области

До прибытия спасателей родители и дети 2004 и 2012 года рождения выбрались из дома, разбив окно.

В селе Хрящевка Акмолинской области сгорел жилой дом, передает zakon.kz.

Сегодня, 29 июля, в 05:19 часов в селе Хрящевка Атбасарского района Акмолинской области произошел пожар в частном жилом доме, на площади 100 кв.м., сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.

В доме жила многодетная семья из семи человек: родители 1979 г.р., 1981 г.р. и пятеро детей – мальчики 2004 г.р., 2005 г.р., 2007 г.р., 2008 г.р. и девочка, 2012 г.р.

Расстояние до ближайшей специализированной пожарной части №4 Атбасара составляет 25 км. До прибытия пожарных подразделений глава семьи успел спасти двоих детей, 2004 г.р. и 2012 г.р., и супругу. В результате пожара произошло обрушение потолочного перекрытия. В 06:40 час. пожар локализован, в 08:25 час. пожар ликвидирован, проводится разбор завалов. На месте пожара обнаружены тела троих детей, - сообщили в ведомстве.

В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС, добровольные пожарные формирования 3 техники и три человека. На месте работает дежурная следственно-оперативная группа районного отдела полиции.

По словам отца семейства, примерно в пять утра его разбудил сын, сказав, что горит веранда. Мужчина смог выбить окно в доме и вывести супругу и двоих детей. Огонь стремительно охватил дом, так как был построен из легковоспламеняющегося материала. Троих детей спасти не удалось. Причина пожара устанавливается, из Кокшетау направлена испытательная пожарная лаборатория, - рассказал Канат Доспаев - и.о начальника ДЧС Акмолинской области.

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