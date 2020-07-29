В Нур-Султане исключены левые повороты на перекрестках

Будут обустроены безопасные места разворота в качестве альтернативы.

В Нур-Султане вносятся изменения в организацию дорожного движения на дорогах, передает zakon.kz.

Соответствующие изменения в организацию дорожного движения на дорогах будут вноситься поэтапно.

В целях обеспечения безопасности, взамен нерегулируемых пешеходных переходов обустроены светофорные объекты на 5 участках, - сообщили в ДП столицы.

Планируется строительство светофоров еще на 14 пешеходных переходах.

В целях обеспечения надлежащей видимости пешеходов в ночное время на подходах к проезжей части обустроено дополнительное освещение пяти пешеходных переходов. Рассматривается обустройство освещения на других пешеходных переходах.

Как сообщили в полиции, исключены левые повороты на перекрестках, для сокращения конфликтных точек между транспортными потоками, при этом, обустроены безопасные места разворота в качестве альтернативы. Данная альтернатива представляет собой нанесение соответствующей дорожной разметки и установкой доп. секции светофора с символом стрелки на разворот. Планируется введение данной схемы организации движения еще на 7 участках.

С учетом маршрутов движения общественного транспорта, внесены изменения в режим работы светофоров, путем замены символов "+" на доп.секции светофоров, для осуществления безопасного левого поворота на перекрестках. В настоящее время рассматриваются и другие участки, где будут заменены указанные символы на доп.секции светофоров.

Также, на 6-ти участках применены пунктирные линии разметки координирующей направление движения автомашин по полосам движения в границах перекрестка. Применение такой разметки планируется практически на всех перекрестках магистральных дорог с 6 и более полосным движением.

Для обеспечения бесперебойной подачи питания к светофорным объектам на случай отключения электроэнергии с основных линий, организована работа по монтажу аккумуляторной батареи на перекрестке Коргалжинского шоссе с улицей Бейсекова. Монтаж батарей на перекрестках улиц будет производиться поэтапно.

Также, планируется строительство дорог в парковой зоне и в районе строительства новой Мечети в квадрате улиц Мангилик Ел – Кабанбай батыра – Сауран и Хусейн Бен Талал, при проектировании которых Департаментом полиции принято участие и внесены предложения с учетом обеспечения безопасного движения и парковки транспортных средств.

Для заблаговременного информирования водителей, произведена установка дорожных знаков указывающих направление движения над каждой полосой перед 7 перекрестками и транспортными развязками. Работа по установке указанных дорожных знаков на перекрестках улиц продолжается.

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