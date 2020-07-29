Умылась дезраствором. В Минобороне рассказали о странном поступке женщины

В настоящее время используются дезинфицирующие препараты, которыми подразделения санитарной обработки, обеспечивают акиматы - ведомство.

В Министерстве обороны прокомментировали весьма интересный случай - женщина умылась дезраствором, сообщает zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео, где некая женщина задает вопрос военнослужащим, которые занимаются дезинфекцией улиц. Женщина, подойдя к дезинфекторам, утверждает, что якобы раствор, который используют военнослужащие при дезинфекции, является обычной водой.

На самом деле это - специальный раствор, выдаваемый подразделениями акимата, применяемый для дезинфекции улиц, поэтому, все, что утверждается в данном видео, не соответствует действительности, - отметили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что военнослужащие в период действия режима ЧП проводили дезинфекцию в Нур-Султане и Алматы, в дальнейшем с ухудшением эпидемобстановки численность городов увеличилось до 29 в связи с ростом КВИ.

В настоящее время используются дезинфицирующие препараты, которыми подразделения санитарной обработки, обеспечивают акиматы. Наименований несколько, но все они содержат соединения хлора или другие окислители. Используемые препараты гарантировано уничтожают болезнетворные бактерии, вирусы и даже плесневые грибы. В медицине и коммунальном хозяйстве с помощью них борются с опасными инфекциями (туберкулезом, вирусами гепатита, полеомелит и многих других).

В некоторых городах подразделения получают готовый к применению раствор, в других получаем концентрированный препарат, который готовятся на местах, при этом строго придерживаются инструкции по применению и приготовлению, на каждую партию оформляется комиссионный акт приготовления раствора.

Если для обработки объектов на открытом воздухе применяются одни препараты, то внутри помещений используются другие, которые предназначены для этих целей. Используемые растворы не наносят вред здоровью граждан и окружающей среде.

Готовый дезинфицирующий раствор при нанесении на обрабатываемую поверхность сохраняет свойства несколько часов, под действием солнечного света и воздуха он их теряет. Для исключения нанесения вреда окружающей среде и экологии дезинфекторам строго запрещено нанесение раствора на растения и почву. Таким образом, применяемые дезинфекционные средства в быту, никак не могут влиять на рост заболевания населения КВИ и пневмонией.

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