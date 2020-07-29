Раненого тюленя сняли на видео в порту Актау

В настоящее время сотрудники инспекции ищут тюленя для оказания ему помощи.

Фото : web-zoopark.ru

Раненого тюленя ищут на Каспии, передает zakon.kz. Пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Самал Ибраева прокомментировала видео с раненым тюленем. Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира выяснила, что видео было снято в морском порту Актау сотрудниками службы безопасности порта. На видео видно, что на спине тюленя есть обширная открытая рана, вероятнее всего, полученная от винта корабля или катера. В настоящее время сотрудники инспекции осуществляют поиск тюленя для оказания ему помощи. Хотелось бы отметить, что в Актау есть центр изучения и реабилитации тюленей. При обнаружении больных, раненых тюленей центр направляет мобильную группу и принимает меры по спасению, оказанию необходимой помощи, - написала она в Facebook. Ибраева добавила, что с теми, кто снял это видео была проведена беседа. Разъяснено, что впредь при подобных случаях следует обращаться в территориальную инспекцию, либо вышеназванный центр. Просим также казахстанцев в таких случаях незамедлительно сообщать на "горячую" линию министерства по номеру: +7777 678 5252. Это позволит принять оперативные меры и помочь животным, - написала представитель Минэкологии.

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