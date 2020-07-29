Италия вернула украденное произведение искусства

Экспонаты оцениваются в 600 тысяч евро.

В Италии восстанавливают украденные произведения искусства. Полиция обнаружила пять статуэток из хрусталя XV-XVI веков, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Экспонаты оцениваются в 600 тысяч евро.

Предметы украли из немецкого музея Кунстпаласт в Дюссельдорфе еще в 2000 году.

Статуэтки похитила пожилая немецкая пара. Пенсионеров арестовали несколько месяцев назад при попытке получить выкуп. Супруги пытались продать статуэтки в тот же музей спустя 20 лет.

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