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Италия вернула украденное произведение искусства

Экспонаты оцениваются в 600 тысяч евро.

Фото : esosedi.org29 июля 2020, 13:27

В Италии восстанавливают украденные произведения искусства. Полиция обнаружила пять статуэток из хрусталя XV-XVI веков, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Экспонаты оцениваются в 600 тысяч евро.

Предметы украли из немецкого музея Кунстпаласт в Дюссельдорфе еще в 2000 году.

Статуэтки похитила пожилая немецкая пара. Пенсионеров арестовали несколько месяцев назад при попытке получить выкуп. Супруги пытались продать статуэтки в тот же музей спустя 20 лет.


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