США внесли Казахстан в "контрольный список"

По торговле людьми.

Госдепартамент США в докладе о торговле людьми за 2019 год внес Казахстан во второй контрольный список, так как абсолютное число жертв таких преступлений в стране увеличилось, передает zakon.kz.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова.

Официальная статистика в Казахстане по выявленным случаям торговли людьми и привлечению к уголовной ответственности существенно ниже, чем в соседних странах, для которых Казахстан является страной назначения, включая Кыргызстан и Узбекистан. Это может указывать на не должный уровень работы по выявлению, расследованию и наказанию за такие преступления, - отмечается в сообщении.

В числе иных проблем омбудсмен обратила внимание на отсутствие доступа иностранцев и лиц без гражданства, пострадавших от торговли людьми, к специальным социальным услугам, в том числе временному размещению в кризисных центрах.

В ежегодном докладе Госдепартамента США о торговле людьми за 2019 год была представлена ситуация в странах-партнерах по борьбе с торговлей людьми. В докладе страны относятся к одному из четырех уровней - "1", "2", "2 watch list" (контрольный список) и "3", на основе соответствия "минимальным стандартам для ликвидации торговли людьми". Казахстан впервые отнесен на уровень "2 watch list" (контрольный список). При этом с 2012 года Казахстан всегда находился на уровне "2", - сказано в сообщении.

Авторы доклада представили 11 рекомендаций Казахстану для улучшения позиции. Среди них - "значительно усилить меры по выявлению пострадавших от торговли людьми среди уязвимых групп населения и перенаправлять пострадавших туда, где им может быть оказана помощь", "существенно увеличить объем помощи, доступной для иностранных пострадавших от торговли людьми, обеспечить выявление и оказание помощи таким пострадавшим вне зависимости от их участия в расследовании и уголовном процессе", "обеспечить расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, и привлечение виновных к ответственности".

Эльвира Азимова указала, что нахождение в контрольном списке или списке стран 3-го уровня может повлечь со стороны США определенные санкции, в числе которых отказ от предоставления негуманитарной иностранной помощи, не связанной с торговлей, а также отказ в финансировании образовательных и культурных мероприятий обмена.

Еще один риск – возможные экономические и инвестиционные ограничения со стороны международных финансовых институтов, а именно - сокращение объема поддержки реализуемых в Казахстане проектов.

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