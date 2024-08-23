США внесли в санкционный список 123 компании из России, Китая и Казахстана

Министерство торговли США 23 августа 2024 года внесло в черный список еще 123 компании, включая 64 российских и 42 китайских. В обновленный перечень вошли и представители Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте сборника официальных документов правительства Штатов.

"Правительство США определило, что эти субъекты действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов", – уточнили там.

Помимо российских компаний, в черном списке оказались восемь турецких фирм, 11 иранских компаний и по одному субъекту из Канады, Кипра, Казахстана, Кыргызстана, Украины и ОАЭ.

В перечне – крымское Специальное научно-исследовательское бюро Московского энергетического института, "Радиотехкомплект", "Изумруд", Центр комплексных беспилотных решений, Государственный институт экспериментальной военной медицины, Алексинский химический завод, Каменский комбинат, Пермский пороховой завод, "75 Арсенал", Конструкторское бюро навигационных систем, Дубненский машиностроительный завод имени Федорова, "Газпром космические системы", Институт прикладной физики, завод "Юпитер", КБ "Арсенал имени Фрунзе", а также Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова.

Кроме того, под ограничения попали НПО "Курганприбор", Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы, Верхнетуринский машиностроительный завод, Вольский механический завод, Липецкий механический завод, "Московская оружейная компания", Балашихинский литейно-механический завод, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева и многие другие.

14 июня 2024 года стало известно, что под американские санкции в Кыргызстане попали две компании и филиал российского банка.

13 июня 2024 года заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах Сената прокомментировал информацию о том, что одна из казахстанских компаний попала в санкционный список США. Он сообщил, что речь идет о компании "КБР-Технологии". Но, по данным Комитета госдоходов и Министерства промышленности и строительства, за экспортно-импортной лицензией эта компания не обращалась.