Ефремов отказался от признания вины

Судебное заседание перенесли на 30 июля из-за неявки адвокатов актера.

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, отказался от признания вины, что зафиксировано в материалах уголовного дела, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Он сначала признал вину, затем отказался. Это есть в материалах дела, - сказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Сегодняшнее судебное заседание перенесли на 30 июля из-за неявки адвокатов актера.

Telegram-канал Mash сообщил, что к Пресненскому суду прибыла "группа поддержки" актера.

Вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. В результате экспертизы было установлено, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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