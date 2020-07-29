Названы отрасли, которым из-за влияния пандемии окажут помощь до 2020 года

Принят срочный пакет поправок в законодательство, включающий налоговые стимулы.

Реализуется комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года, сообщил на брифинге министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня реализуется Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года. Комплексный план сформирован с учетом предложений НПП "Атамекен" и предпринимателей из всех регионов страны и учитывают наиболее актуальные и проблемные вопросы, волнующие отечественный бизнес, — сказал Даленов.

По его словам, комплексный план предусматривает финансовые и нефинансовые меры по 10 направлениям, поэтому в министерстве находятся на постоянном контакте с бизнесом.

Это обрабатывающая промышленность, горно-металлургический и агропромышленный комплексы, строительная отрасль, гражданская авиация, логистика, туризм, МСБ и сектор услуг, а также отрасли социальной сферы. По каждой отрасли уже реализуются меры для оперативного решения актуальных вопросов. В реализацию Комплексного плана принят срочный пакет поправок в законодательство, включающий налоговые стимулы, — добавил глава Министерства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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