Сколько составит объем ВВП Казахстана в 2020 году

Пока прогнозный объем ВВП на 2020 год составляет 69 трлн 680 млрд тенге.

Министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов рассказал, будет ли ведомство пересматривать прогноз ВВП в 2020 году, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что прогнозный объем ВВП на 2020 год, утвержденный в апреле, составляет 69 трлн 680 млрд тенге. И до сегодняшнего дня официальный прогноз не менялся.

Мы регулярно проводим оценки. По последним расчетам, ВВП в этом году может составить 69 трлн 803 млрд тенге. Официальный прогноз еще не менялся, это предстоит сделать. Что касается темпов роста, то мы предлагаем пока оставить на прежнем уровне, с учетом того, что имеем только результаты полугодия. Мы имеем хорошие темпы в секторе производства товаров, в то же время сектор услуг находится сегодня под давлением. Так, с учетом этих факторов, мы оцениваем рост экономики на уровне прежнего прогноза. Но будем стремиться обеспечить рост экономики страны в текущем году и выход в положительную зону, с учетом принимаемых антикризисных мер и позитивной динамики, которую мы имеем в реальном секторе, - сказал Руслан Даленов на брифинге в СЦК.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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