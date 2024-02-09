Объем безналичных транзакций обогнал ВВП Казахстана

По итогам 2023 года объем безналичных карточных транзакций в стране составил 142,6 трлн тенге (+39%), впервые превысив показатель ВВП (120% к ВВП). Об этом говорится в отчете Аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На этом фоне доля безналичных операций по стране увеличилась с 82,5% до 86,2% год к году. Лидерами прироста доли безналичных транзакций в разрезе регионов стали Алматинская, Туркестанская и Западно-Казахстанская области.

"К началу 2024 года объемы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности более чем в 6 раз. Для сравнения, годом ранее эти показатели отличались лишь в 4,7 раза (102,8 трлн тенге против 21,8 трлн тенге). На этом фоне наблюдается постепенное снижение доли операций обналичивания от общего объема рынка: до 13,8% на начало 2024 года, с 17,5% по итогам 2022 года и 32,6% по итогам 2020 года". Аналитики АФК

При этом рост "среднего чека" одной операции по безналичным транзакциям (+4,4%, с 12,1 до 12,6 тыс. тенге) был заметно ниже объемов обналичивания из банкоматов (+14,4%, с 82,8 до 94,7 тыс. тенге), и могло быть обусловлено все еще высокой долей теневого сектора в экономике и сложностями в изменении устоявшихся потребительских предпочтений у отдельных граждан, отмечают аналитики.

Среди способов безналичных операций наибольшей популярностью пользуются транзакции в интернете (83,0% от объема всех безналичных операций), далее следуют оплата через POS-терминал (10,9%) и QR (6,0%). В этой связи темп роста денежной массы немного замедлился (+8,3% за 2023 г. в сравнении с ростом на 12,1% годом ранее). В 2023 году казахстанцы обналичили 22,9 трлн тенге в сравнении с 21,8 трлн в 2022 году (+5,0% vs 5,2% годом ранее).

"Дальнейшему проникновению безналичных операций, помимо мер по сокращению теневой экономики и улучшению финансовой грамотности, будут способствовать высокий уровень инноваций в секторе, дальнейшее совершенствование и построение национальной цифровой финансовой инфраструктуры, в т. ч. платформы Open API, Антифрод-центра, межбанковской системы платежных карт, системы мгновенных платежей, цифрового тенге (CBDC)". Аналитики АФК

При этом, по их данным, число активных пользователей онлайн-сервисов банков по итогам года немного снизилось – с 22,9 до 22,7 млн (-1,1%).