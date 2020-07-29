Специалист назвал лучшего боксера Казахстана всех времен

И это не Геннадий Головкин, что удивительно.

Известный специалист, заслуженный тренер РК по боксу Жумабек Омурзаков высказал свое мнение относительно лучшего боксера страны в период Независимости. Довольно неожиданно, но это, по мнению специалиста, не Геннадий Головкин, передает zakon.kz.

Омурзаков в интервью Youtube-каналу Sporttime.kz заявил, что из всех казахстанских боксеров, выступавших на международных соревнованиях с 1991 года по настоящее время, самым одаренным и техничным мастером ринга является двукратный серебряный призер Олимпийских игр (1996 и 2000) Болат Жумадилов.

Болат Жумадилов - эталон бокса, очень скромный мальчик, хороший боксер. Он мог бы стать олимпийским чемпионом еще в 1992 году, когда сборная СНГ в Барселону поехала. Но я открою секрет маленький. Просто пожалели 5 тыс. долларов. Тогда от Казахстана должны были поехать 4 человека: Болат Жумадилов (48 кг), Темиров (51 кг), Тапаев (61 кг) и Кульпин в тяжелом весе. Вообще-то, в тяжелом весе должен был ехать Юрченко, но как раз советская власть ушла, начался процесс монетизации. И он (Юрченко) не попал, и он (Жумадилов) не попал. Я знаю всю технологию, - сказал Жумабек Омурзаков.

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