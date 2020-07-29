Почему слабеет российский рубль и что будет с тенге?

По мнению эксперта, текущая ситуация закономерно может дополнительно усиливать текущее давление и на курс казахстанской валюты.

Почему российский рубль слабеет к доллару и как это может отразиться на курсе тенге, рассуждает казахстанский экономист Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, в фокусе внимания локальных рынков вновь российский рубль, по отношению к которому доллар США вырос до двухмесячных максимумов на уровне 72,4 и готовится пробить отметку в 72,5, после чего, по ожиданиям аналитиков, может начаться движение и до 73,0.

Причина подобного ослабления рубля связана с завершением налоговой недели в России, которая на протяжении второй половины июля оказывала поддержку курсу российской валюты, а также с некоторым "отскоком" индекса доллара (DXY), который на днях достигал локального минимума около 93,4-93,5, – написал эксперт.

В целом, по его словам, не только российский рубль, но и другие сырьевые валюты (норвежская крона, мексиканский песо, канадский доллар) в моменте демонстрируют ослабление к доллару США, отражая тем самым общую тенденцию на рынке валют развивающихся стран.

Напомним, что в качестве основного фактора краткосрочного и среднесрочного риска для курса тенге мы определяли именно "слабеющий" рубль, тренд которого мы можем вновь наблюдать сейчас. Так, вся представленная ситуация закономерно может дополнительно усиливать текущее давление и на курс казахстанской валюты, – подытожил Олжас Тулеуов.

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