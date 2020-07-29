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Соцработникам Алматинской области вдвое урезали зарплату

Чиновники объясняют, что помощников стало слишком много, и выделенных из бюджета денег на всех не хватает.

Фото : Blog de Privilegios en Compras29 июля 2020, 21:45

Более 300 индивидуальных помощников людей с инвалидностью пожаловались, что оклады им выплатили вдвое меньше положенного, сообщает zakon.kz.

Того, что заплатили, не хватит даже на продукты, передает КТК.

Чиновники объясняют, что помощников стало слишком много, и выделенных из бюджета денег на всех не хватает. Но обещают проблему решить.

Потребность в индивидуальных помощниках растет с каждым днем. С начала года выросла на 22 человека. И в этом месяце вышло так: потребность выросла на 17 миллионов, а у нас осталось 13 миллионов. Мы оплатили 13, а остальные 4 миллиона мы дополнительно запросили с области и с района. И нам выделили 90 миллионов, чтобы хватило до конца года. И вот на днях мы оплатим, - утверждает зав. сектором отдела занятости акимата Илийского района Даулет Орманов.


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