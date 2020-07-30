1472 заболевших COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 87 664 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 29 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 1472 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 828,

- бессимптомных носителей - 644.

Всего в стране подтверждено 87 664 случаев, из них:

в городе Алматы - 11444(+208),

в городе Нур-Султан -10796(+226),

в Атырауской области - 10175(+64),

в Карагандинской области - 8412(+107),

в ВКО - 6075(+211),

в ЗКО - 5639(+79),

в городе Шымкент - 4839(+55),

в Алматинской области - 4257(+69),

в Жамбылской области - 3443(+52),

в Павлодарской области - 3052(+65),

в Актюбинской области - 3004(+24),

в СКО - 2977(+65),

в Кызылординской области -2913(+54),

в Мангистауской области - 2836(+44),

в Туркестанской области - 2721(+23),

в Костанайской области - 2549(+67),

в Акмолинской области - 2532(+59).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!