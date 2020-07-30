1472 заболевших COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки
Всего в стране подтверждено 87 664 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 29 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 1472 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 828,
- бессимптомных носителей - 644.
Всего в стране подтверждено 87 664 случаев, из них:
в городе Алматы - 11444(+208),
в городе Нур-Султан -10796(+226),
в Атырауской области - 10175(+64),
в Карагандинской области - 8412(+107),
в ВКО - 6075(+211),
в ЗКО - 5639(+79),
в городе Шымкент - 4839(+55),
в Алматинской области - 4257(+69),
в Жамбылской области - 3443(+52),
в Павлодарской области - 3052(+65),
в Актюбинской области - 3004(+24),
в СКО - 2977(+65),
в Кызылординской области -2913(+54),
в Мангистауской области - 2836(+44),
в Туркестанской области - 2721(+23),
в Костанайской области - 2549(+67),
в Акмолинской области - 2532(+59).
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