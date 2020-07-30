Еще 1177 человек вылечились от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 57 815 человек от COVID-19.

В Казахстане 1177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 288,

в городе Алматы - 151,

в городе Шымкент - 35,

в Акмолинской области - 190,

в Актюбинской области - 5,

в Алматинской области - 93,

в Атырауской области - 44,

в Восточно-Казахстанской области - 16,

в Западно-Казахстанской области - 48,

в Карагандинской области - 125,

в Костанайской области - 10,

в Кызылординской области - 29,

в Мангистауской области - 27,

в Павлодарской области -9,

в Северо-Казахстанской области - 86,

в Туркестанской области - 21.

Всего в стране выздоровели – 57 815 человек от COVID-19.

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