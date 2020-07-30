Еще 1177 человек вылечились от коронавируса в Казахстане
Всего в стране выздоровели – 57 815 человек от COVID-19.
Фото : rus.azattyq30 июля 2020, 08:16
В Казахстане 1177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 288,
в городе Алматы - 151,
в городе Шымкент - 35,
в Акмолинской области - 190,
в Актюбинской области - 5,
в Алматинской области - 93,
в Атырауской области - 44,
в Восточно-Казахстанской области - 16,
в Западно-Казахстанской области - 48,
в Карагандинской области - 125,
в Костанайской области - 10,
в Кызылординской области - 29,
в Мангистауской области - 27,
в Павлодарской области -9,
в Северо-Казахстанской области - 86,
в Туркестанской области - 21.
Всего в стране выздоровели – 57 815 человек от COVID-19.
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