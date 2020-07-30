Подпольный салон красоты накрыли в Алматы

Всего в Алматы с 5 июля мониторинговыми группами к административной ответственности привлечено чуть более тысячи человек.

В Алматы, несмотря на жесткие карантинные меры, на некоторых бизнес-объектах продолжают нарушать карантин, сообщает zakon.kz.

Во время очередного рейда сотрудниками мониторинговой группы выявлен салон красоты, который функционировал подпольно. Также в поле зрения проверяющих попало и маркетинговое агентство, сотрудники которого не только ходили без масок, но и курили кальян в помещении.

К приходу ревизоров здесь явно были не готовы. При виде съемочной группы Almaty.tv сотрудники салона и посетители стали быстро надевать маски, а некоторые и вовсе поспешили ретироваться.

Дайте нам время исправить положение, второго раза такого не будет, вас уже сколько времени проверяют, поймите, это глупо, 4 месяца мы уже живем в таком режиме, - обращаются проверяющие.

В то, что салон не работает и сотрудники просто пришли за вещами верится с трудом, особенно если учесть надетые рабочие фартуки, постриженные волосы на полу, разведенную краску для волос и, собственно, наличие клиентов. Кстати, последние также были без масок.

Для физических лиц предусматривается административная ответственность 30 МРП, но в случае добровольного согласия, если гражданин признает свою вину, то предусмотрено сокращение в размере 15 МРП в течение 7 календарных дней, - сообщил главный специалист отдела санэпиднадзора управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Бостандыкского района Тахир Чембулатов.

Почти в десять раз больше сумма штрафа для юридических лиц. Нарушившему карантин предпринимателю придется выложить больше шестисот тысяч тенге. Но даже такие внушительные штрафы действуют не на всех.

Поднявшись на этаж выше, мониторинговая группа заглянула в этот офис. Все присутствующие без масок. Социальная дистанция не соблюдается. Нет даже санитайзеров и журнала здоровья. Также выяснилось, что сотрудники курили в помещении кальян.

Нарушителям тут же выписали крупный штраф. Хотя в действительности за то, что в офисе не соблюдали даже самые элементарные правила ответственные лица заслуживают более строгого наказания.

Подобные рейды нужно проводить, и мы их проводим каждый день. В день охватываем 30-50 объектов, проводим профилактические беседы, где есть административные нарушения, привлекаем к административной ответственности и затем дела направляются в суд, - говорит руководитель отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Бостандыкского района Абзал Алимкулов.

Всего в Алматы с 5 июля мониторинговыми группами к административной ответственности привлечено чуть более тысячи человек. 90 из них выявлены в минувшие сутки.

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