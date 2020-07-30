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Пьяный водитель сбил мужчину с ребенком и спровоцировал крупное ДТП в Алматы

Данный факт расследуется Управлением полиции Бостандыкского района.

Фото : instagram30 июля 2020, 09:57

В Алматы нетрезвый водитель сбил мужчину с годовалым ребенком, и пытаясь скрыться спровоцировал еще одно ДТП с участием трех машин, сообщает zakon.kz.

Информация о дорожном инциденте была опубликована в паблике almaty_kris_p в социальной сети instagram.

Прошу вас разместить пост о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на улице Вахтангова 2а. Пьяный пожилой водитель сбил мужчину и годовалого ребенка, протащил и ударил о наружный блок кондиционера, далее сдал назад и сделал это еще раз. Позже попытался скрыться с места ДТП, и на улице Джандосова не доезжая улицы Навои ударил еще две машины. Приехал сын водителя и сказал, что является бывшим сотрудником и это дело замнет. Хотелось бы чтобы этот факт получил общественный резонанс, и водитель не остался безнаказанным, тяжело пострадал мужчина и годовалый ребенок, – написал автор поста.

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Здравствуйте прошу вас разместить пост о дорожно транспортном происшествии, произошедшем на улице Вахтангова 2а, пьяный пожилой водитель сбил мужчину и годовалого ребенка, протащил и ударил об наружний блок кондиционера, далее сдал назад и сделал это ещё раз, позже попытался скрытся с места ДТП и на улице Джандосова не доезжая ул Навои ударил ещё две машины, приехал сын водителя и сказал, что является бывшим сотрудником и это дело замнёт, хотелось бы чтобы этот факт получил общественный резонанс и водитель не остался без наказанным, тяжело пострадал мужчина и годовалый ребёнок

Публикация от Kris P Almaty|21+???????? (@almaty_kris_p) 29 Июл 2020 в 6:38 PDT

За официальными комментариями журналист zakon.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции Алматы. Как сообщили в ведомстве, водитель задержан, назначен ряд экспертиз.

Данное дорожно-транспортное происшествие расследуется Управлением полиции Бостандыкского района. Водитель задержан. Назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская, с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных пешеходами. По окончанию производства материалы для принятия решения будут направлены в суд,– сообщили в пресс-службе ДП Алматы.


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