Семь чиновников осудили в Шымкенте за взятки от предпринимателей

Восстановлены права 16-ти субъектов предпринимательства.

Нами реализуется проект по защите бизнеса и инвесторов (Protecting Business and Investments). Он направлен на создание благоприятной предпринимательской среды, исключения административных барьеров, оказание помощи бизнесу. Об этом сказал руководитель Департамента Антикоррупционной службы по г.Шымкент Асхат Жұмағали в ходе онлайн брифинга при подведении итогов работы Департамента за 1-е полугодие текущего года, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день антикоррупционным сопровождением Департаментом охвачено 32 инвестпроекта (6 с иностранным участием) на сумму порядка 61 млрд. тенге, сообщил Асхат Жұмағали.

В рамках защиты бизнеса восстановлены права 16-ти субъектов предпринимательства, за неправомерное вмешательство в их деятельность 7 должностных лиц привлечено к уголовной ответственности.

К примеру, осужден заместитель начальника Управления культуры Үмбет. Он получил незаконное вознаграждение в виде бытовой техники стоимостью 300 тыс.тенге, за проведение обучающего бизнес-семинара.

К выплате штрафа осужден руководитель отдела предпринимательства Аль-Фарабийского районного акимата Канлыбаев, который на системной основе получал взятки у предпринимателей (от 10 до 65 тыс.тенге) за беспрепятственное осуществление торговли и оказание общего покровительства.

К 6 годам лишения свободы осужден государственный санитарный инспектор Территориальной инспекции Комитета ветконтроля МСХ РК Арапов, который также получал взятки от предпринимателей за выдачу санитарных сертификатов при ввозе животноводческой продукции на рынки города.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!