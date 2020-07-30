В каких регионах больше всего старых автомобилей

К 1 июня в стране зарегистрировано 3884,4 тыс. легковых автомобилей.

Названы регионы РК, лидирующие по количеству новых и старых авто, сообщает zakon.kz.

Как отмечено в Комитете по статистике Министерства национальной экономики РК к 1 июня этого года в стране зарегистрировано 3884,4 тыс. легковых автомобилей, что больше на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (3774,9 тыс. единиц). При этом, подавляющее большинство составили транспортные средства, чей возраст превышает 10 лет 65% (2 537 083 единиц). С годом выпуска от 7 до 10 лет составляют 6% от общего числа (248 696единиц). С возрастом от 3 до 7 лет - 15,2% (592 249), а тех, что были выпущены за последние три года - 11% (425 222).

На основании данных Комстата МНЭ РК специалисты Freedom Finance Insurance выявили регионы, в которых чаще всего можно встретить новые автомобили, а также лидеров по наличию старых машин.

Рейтинги составлены исходя из процентов от общего числа зарегистрированных легковых транспортных средств в соответствии с их возрастом.

Топ 5 регионов РК с наибольшим количеством автомобилей, чей возраст составляет не более 3 лет

На 5 Месте в нашем рейтинге находятся Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Мангистауская и Актюбинская области. Количество новых авто у них составляет по 4% от общего числа транспортных средств соответствующего возраста.

4 Место поделили Алматинская и Костанайская области – по 5%.

3 Место у Карагандинской и Атырауской областей – по 6%.

2 Место с небольшим отрывом от лидера достается г. Нур-Султан, где от общего количества новых авто доля составила 14%.

1 Место – лидер данного рейтинга г. Алматы с 73 525 зарегистрированными транспортными средствами моложе 3 лет – 17%.

Регионы по количеству автомобилей с возрастом не более 3 лет

Топ 5 регионов РК по количеству автомобилей старше 10 лет

5 Место занимает Жамбылкая область – 7% от всех авто с годом выпуска от 10 лет и более.

4 Место достается Карагандинской области – 8%.

Открывает тройку лидеров Восточно-Казахстанская область с долей в 9%.

На втором Месте находится г. Алматы – 10%.

Лидером среди регионов по количеству старых авто стала Алматинская область. Здесь зарегистрировано 392 160 легковых транспортных средств, что составляет 15% от общего числа авто соответствующего возраста.

Регионы по количеству автомобилей старше 10 лет

По данным на 1 июня 2020 года, среди количества автомобилей с годом выпуска от 3 до 7 лет больше всего отмечено в мегаполисах Алматы 15% и Нур-Султан 11%, меньше всего – в Туркестанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях – по 2%.

Также, в Южной столице выявлено наибольшее количество легкового транспорта возрастом от 7 до 10 лет, что составило 18% от общего числа авто соответствующего возраста. Меньше всего в этой категории насчитывается автомобилей в Туркестанской области – всего 2%.

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