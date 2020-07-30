Онлайн кредит для индивидуального предпринимателя, еще и без залога – легко!

Главная особенность данного предложения – подача заявки, принятие решения осуществляется онлайн.

Сбербанк Казахстана запустил новый кредит для Индивидуальных предпринимателей. Решения, по которому принимаются онлайн в течение 10 минут, сообщает zakon.kz.

Еще до пандемии сегмент малого и микробизнеса испытывал трудности с получением кредитования. Большинство программ требует от бизнеса залоговое имущество или наличие больших оборотных средств. Но ни того, ни другого у предпринимателей, которые арендуют помещения и имеют небольшой доход, просто нет. Кроме того, чтобы получить финансирование клиент, как правило, должен был несколько раз посещать банк. А также предприниматели, которые зачастую сами продавцы и консультанты на своих точках, не всегда могли это сделать.

Для поддержания индивидуальных предпринимателей Сбербанк Казахстан разработал кредит, который решает эти проблемы - кредит до 5 млн. тенге на любые цели.

Главная особенность данного предложения – подача заявки, принятие решения осуществляется онлайн.

Чтобы разобраться подробнее во всех нюансах получения нового кредита, мы поговорили с командой Сбербанка в Казахстане, которая непосредственно занималась его разработкой и адаптацией под запросы казахстанского малого и микробизнеса – Асель Магзяновой, Ботагоз Торекуловой и Алией Кокумбаевой.

- Расскажите, кто может получить кредит и на какие цели?

- Проект нацелен на индивидуальных предпринимателей в сегменте малый и микробизнес, - рассказывает руководитель проекта Асель Магзянова. - Целевое использование кредитования может быть любое - это может быть и пополнение оборотных средств, и инвестиционные цели. Это может быть увеличение объемов продаж, открытие дополнительных точек, экономически целесообразный закуп большей, чем в обычном режиме партии товаров, закрытие кассовых разрывов.

Помимо оборотных целей клиент может использовать кредит для инвестирования в развитие бизнеса: закуп транспортных средств и другого оборудования, приобретение точек продаж, переоборудование и ремонт помещений, все что не затрагивает строительства, требующего разрешительной документации.

То есть данный кредит предоставляет бизнесу множество возможностей и призван поддерживать и развивать его. В предпринимательской деятельности доступное и надежное финансовое плечо – это дополнительная «подушка безопасности».

- А какая процентная ставка по данному кредиту?

- Процентная ставка конкурентоспособная и достаточно низкая по сравнению с другими аналогичными онлайн продуктами на рынке для юридических лиц, - продолжает Асель Магзянова, - если говорить об онлайн продуктах для юридических лиц других организаций, ставка может доходить до 56% годовых.

По нашему кредиту ставка предполагается не более 22% годовых. Мы уверены, что продукт будет востребованным, так как индивидуальные предприниматели получают возможность расширить свой бизнес. С учетом того, что кредит без залогов и комиссий, есть возможность быстро получить одобрение без похода в Банк, интерес к кредиту будет обеспечен.

- Сколько времени занимает заполнение заявки и какие данные необходимо в ней указать?

- На первом этапе необходимо подать заявку, заполнив всего 5 полей: ФИО, город, наименование компании, телефон и БИН. Это займет пару минут, - продолжает знакомить с продуктом главный менеджер Сбербанка Алия Кокумбаева.

- После получения одобрения банка, как быстро клиент может получить деньги?

- После принятия положительного решения, с клиентом обязательно связывается работник Банка и задает ему уточняющие вопросы, - рассказывает Алия.

- После этого предприниматель может посетить Банк в удобное для себя время для подписания договора и получения денег с минимальным пакетом документов, которые всегда имеются под рукой у предпринимателя.

- Расскажите о способах погашения кредита, какие инструменты предоставляет Банк?

- При открытии текущего счета клиент получает комплексный пакет, в котором предусмотрена система дистанционного банковского обслуживания «SberBusiness», - дополняет главный менеджер Сбербанка Ботагоз Торекулова. Через данное приложение предприниматель сможет полностью управлять своими деньгами, осуществлять погашение кредита и безналичные операции.

- Почему данный кредит рассчитан только на индивидуальных предпринимателей?

- На наш взгляд, именно данной категорией бизнеса этот кредит будет востребован, - поясняет Ботагоз Торекулова. - Все мы видим, что во время пандемии бизнес, связанный со сферой услуг и торговлей, остановился и замер. После отмены всех карантинных мер, бизнес будет по-новому запускаться и развиваться. И именно в этот момент кредит Сбербанка поможет предпринимателю решить его вопросы, предоставив возможность получить решение о финансировании без посещения офиса Банка и без обеспечения.

Представители Сбербанка отмечают, что на рынке Казахстана такого предложения для сегмента микро- и малого бизнеса сегодня нет.

- Ждем своих клиентов, надеемся, что данный кредит позволит предпринимателям увеличить свой бизнес, - говорит Ботагоз.

Подробнее про финансирование для вашего бизнеса доступно по ссылке.

Центр поддержки корпоративных клиентов: тел. с мобильного 7744 (бесплатно).

Алена Субботина

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!