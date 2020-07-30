Курс доллара продолжает расти

Доллар подорожал еще почти на один тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 417,42 тенге (+0,93), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 417,5-419 тенге, евро - 490-494 тенге, рос. рубль - 5,75-5,81 тенге.

Между тем мировые цены на нефть незначительно повысились накануне на торгах.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в сентябре на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $43,75 (+0,53) за баррель.

Средневзвешенная стоимость сентябрьских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $41,27 (+0,23) за баррель.

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