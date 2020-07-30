На 11 млрд тенге завезли товаров в Казахстан по незаконным сертификатам

Сертификаты выдавались на основании подложных документов, без подтверждения качества продукции и выезда на заводы изготовителей.

Генеральная прокуратура провела проверки в сфере аккредитации и сертификации на ввозимые в страну товары. В частности, проверками в области аккредитации была охвачена деятельность Национального центра аккредитации и 46 частных исследовательских лабораторий, передает zakon.kz.

Выявлено свыше 15 тысяч незаконных сертификатов, 1700 деклараций, с использованием которых в республику завезено 600 тысяч различных товаров на 11 миллиардов тенге. Установлено, что сертификаты выдавались на основании подложных документов, без подтверждения качества продукции и выезда на заводы изготовителей, а также с использованием не поверенных приборов, - рассказали в Генпрокуратуре.

Как отмечается, по акту надзора Генеральной прокуратуры к административной ответственности привлечено 27 субъектов аккредитации и 54 экспертов-аудиторов с взысканием штрафов на общую сумму 22,3 млн тенге. Их деятельность приостановлена на 6 месяцев.

По фактам подделки, изготовления или сбыта поддельных документов проводится 8 досудебных расследований.

Кроме того, осуществлен контрольный закуп детских игрушек в торговых точках и изъято более 3 тыс. единиц товара стоимостью 2 млн тенге. Все они продавались без лабораторных испытаний, хотя по заключению санитарно-эпидемиологической службы очень опасны для здоровья, так как содержат вредные вещества - ацетон, формальдегид и фенол. Изъятые игрушки были уничтожены, - отметили в надзорном органе.

По представлению Генеральной прокуратуры Министерством торговли и интеграции приняты меры по устранению выявленных нарушений.

В частности, начаты проверки и аудит в отношении недобросовестных субъектов аккредитации и Национального центра аккредитации.

В целях прозрачности сертификацию товаров планируется перевести в электронный формат, сказали в Генпрокуратуре.

Кроме того, разработан проект закона "О техническом регулировании", ужесточающий требования к процедуре аккредитации и расширяющий компетенцию уполномоченного органа по контролю за сертификацией и изъятию реализованных товаров.

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