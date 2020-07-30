Госкомиссия рассмотрела поручение Токаева о продлении карантина

Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами, НПП "Атамекен" поручено выработать комплекс мер оказания поддержки предпринимателей.

На заседании Государственной комиссии под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрено исполнение поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по продлению карантинных мер и подготовке к посткарантинному периоду, передает zakon.kz.

Об эпидемиологической ситуации, мерах по поддержке населения и бизнеса доложили министр здравоохранения Алексей Цой, председатель НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов, заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, сообщается на сайте премьер-министра.

Глава Правительства поручил в течение предстоящих двух недель провести системную подготовительную работу по восстановлению функционирования тех отраслей экономики, которые приостановили свою деятельность.

Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами, НПП "Атамекен" поручено выработать комплекс мер оказания поддержки предпринимателей.

В качестве меры государственной поддержки субъектам МСБ в наиболее пострадавших отраслях будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам на срок до 1 октября т. г.

Премьер-министр дал поручение утвердить санитарно-эпидемиологические требования к работе субъектов бизнеса, а также обеспечить надлежащий контроль за соблюдением гражданами и субъектами предпринимательства санитарных правил.

Алгоритм по снятию запрета на работу предприятия включает регистрацию предпринимателей и прием заявок на возобновление деятельности на электронной платформе "Info Kazakhstan". После проверки Комиссией в составе работников акимата, СЭС, региональной палаты предпринимателей и представителей общественности субъектам бизнеса будут выдаваться электронные разрешения на возобновление деятельности.

Министерству цифрового развития поручено внедрить мобильные приложения по профилактике и повышению информированности по вопросам коронавирусной инфекции.

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