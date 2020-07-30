Казахстанская вакцина против коронавирусной инфекции успешно проходит испытания

В результате проведенных научных исследований за очень короткое время уже 9 мая ученые НИИПББ разработали первую вакцину.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции многие страны в ускоренном порядке приступили к разработке вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе в Казахстане, где имеется большой опыт работы по разработке вакцин против особо опасных инфекций, передает zakon.kz.

В частности, в этом плане со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) сотрудничает Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки РК, который также с середины марта приступил к этой работе.

Эта научная организация объединяет ведущих ученых-вирусологов страны, которые работают в 13-ти лабораториях биологической безопасности для работы с опасными инфекциями. Все виды опасных и особо опасных работ проводятся в лаборатории 3 уровня безопасности (BSL-3). Это уникальный институт, имеющий более чем 50-летнюю историю успешной работы и богатый опыт производства вакцин, - рассказали в МОН.

Как отмечается, исследования института направлены на разработку новых видов вакцин для медицины и сельского хозяйства, производство иммунобиологических препаратов, разработку тест-систем по диагностике опасных и особо опасных заболеваний.

Только за последние 10 лет институтом были созданы технологии изготовления семи новых вакцин по особо опасным инфекциям, в том числе против «птичьего» и «свиного» гриппа, нодулярного дерматита, бруцеллеза. Последняя по безопасности и иммунобиологическим свойствам значительно превосходит имеющиеся вакцины против этой болезни. В 2020 году учеными НИИПББ также была разработана вакцина против оспы верблюдов.

В связи с тем, что первый пациенты с COVID-19 были обнаружены только в середине марта патологический материал ученым стал доступен только к 23 марта. Когда от находившихся на лечении в инфекционной больнице г. Алматы первых заболевших были взяты материалы и доставлены в НИИПББ. Сначала в условиях лаборатории с уровнем защиты BSL-3 из биологических образцов, в культуре клеток VERO был выделен вирус идентифицированный как возбудитель SARS-CoV-2 (возбудитель коронавируса) и изучены его биологические свойства.

В результате проведенных научных исследований за очень короткое время уже 9 мая ученые НИИПББ разработали первую вакцину. 15 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала ее на своем сайте в качестве кандидатной вакцины для доклинических испытаний.

В тот же день были начаты доклинические испытания вакцины на лабораторных животных: линейных мышах, сирийских хомячках, крысах, морских свинках, хорьках и кроликах и др.

На сегодня результаты испытаний показывают, что по всем параметрам, регламентированным ВОЗ, а именно - токсичности, пирогенности, аллергенности, иммуногенности, вакцина соответствует требованиям ВОЗ и государственной фармакопеи Республики Казахстан, - отметили в МОН

Кроме того, НИИПББ проводит испытания вакцины на приматах, титр антител которых также продемонстрировал высокую иммуногенность.

Вскоре сразу после завершения доклинических начнутся клинические испытания вакцины.

Кроме того, НИИПББ разрабатывает еще три вакцины на разных платформах: субъединичную, векторную и живую кандидатные вакцины против COVID-19.

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