Шестерых полицейских посадили после видео с избиением задержанного

Но родные осужденных не согласны с таким приговором.

В Актобе вынесен приговор нескольким сотрудникам полиции - их лишили свободы за инцидент, произошедший осенью 2019 года, передает zakon.kz.

Видео с инцидентом появилось в Сети. На записи было видно, как задержанного в наручниках по полу затащили в отделение. Некоторые полицейские пинали его, по голове, по животу. В полиции пояснили, что 24 ноября наряд патрульной полиции прибыл по вызову о драке в кафе "Заходи". Были задержаны трое пьяных участников драки, которые при доставлении в отдел полиции оказали неповиновение сотрудникам полиции. В ГОП №3 Алматинского района УП Актобе в коридоре сотрудник патрульной полиции нанес телесные повреждения одному из задержанных. В итоге приказом начальника Департамента полиции были уволены 10 сотрудников патрульной полиции, и трое полицейских, причастных к инциденту, привлечены к дисциплинарной ответственности.

А в июне 2020 года ряд уволенных сотрудников были осуждены. Об этом стало известно из письма в редакцию zakon.kz от жен и матерей осужденных.

30 июня 2020 года Суд №2 Актобе приговорил пятерых сотрудников по ст. 362 ч. 4 п. 1 УК РК к 5 годам лишения свободы и командира взвода по ст. 370 ч.1 УК РК к 1,6 годам лишения свободы, - сообщается в письме.

При этом родные осужденных пишут, что никто не знает о предшествовавших записанному видео с избиением событиях.

В тот злополучный день так называемые пострадавшие вели себя весьма дерзко, в состоянии алкогольного опьянение, избили женщину, разгромили кафе, устроили дебош и пьяную драку. После задержания с их стороны были провокационные действия-плевки, харчки, нецензурная брань, срывание жетонов, пинал все вокруг, также проходящих сотрудников и бился головой об стену, о металлоискатель, задевал честь и достоинство сотрудников ОВД и т.д. Вел себя изощренно, катаясь по полу, изображая из себя страдальца, в общем делал все, чтобы вывести из себя и без того бывших на пределе сотрудников, доставивших их, - пишут родные осужденных.

Они выразили недоумение тем, что руководство полиции не защищали подчиненных.

Далее в письме утверждается, что уголовное дело было рассмотрено неполноценно, собраны не все материалы.

Исходя из протокола судебного заседания в деле отсутствует:

1. Протокол о хулиганских действия, где задержанный Акылбекулы А. применял физическую силу, а именно бил и таскал за волосы одну из посетительниц кафе "Заходи".

2. Десять рапортов сотрудников полиции по факту вызова, согласно ст.379 УК РК неповиновению представителю власти и применение физической силы представителям власти, которое является опасным уголовным правонарушением.

3. На судебном процессе была предоставлена судье видеозапись с ОП ГОП №3 Алматинского района Г.Актобе действие командира взвода Жумагалиева А.К. и бездействие дежурного прокурора Какимова Ж.Ж. с камеры №2. по непонятным причинам эти видеозаписи отсутствуют в уголовном деле.

Судебное следствие проведено неполно, в одностороннем порядке, неправильно применен уголовный закон и выводы не соответсвует фактическим обстоятельствам дела, - пишут родные экс-полицейских.

Они обращаются к Президенту РК и вышестоящим органам с просьбой разобраться и повлиять на принятие справедливого решения.

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