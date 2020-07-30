За госдолжность в Шымкенте попросили 15 тысяч долларов

Расследование начато городским антикоррупционным департаментом.

Начальника отдела подозревают в получении взятки за устройство на работу в госорган, сообщил на брифинге старший следователь первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов, передает корреспондент zakon.kz.

Проводится досудебное расследование в отношении начальника отдела соответствия №2 Департамента внутреннего государственного аудита города Шымкент, — сообщил Баржаксынов.

По словам следователя, чиновник подозревается в том, что 27 июля 2020 года получил лично от гражданина «А» денежные средства в сумме 15 тыс. долларов за назначение его на должность государственного ревизора-аудитора.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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