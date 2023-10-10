Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Фальшивые доллары в Алматинской области продавали по 15 тысяч тенге за купюру

Фальшивые доллары по 15 000 тенге за купюру сбывали в Алматинской области Фото: Zakon.kz
Департамент АФМ по Алматинской области ведет досудебное расследование по факту хранения и сбыта поддельных американских долларов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу 10 октября, двое жителей Алматинской области сбывали поддельные стодолларовые купюры. За каждую фальшивую банкноту они просили по 15 тысяч тенге.

"При очередном сбыте подозреваемых задержали в ходе проведенных обысков обнаружили и изъяли 6,5 тысячи фальшивых долларов", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемых взяли под стражу. Подробности расследования пока не разглашают.

В конце сентября фальшивомонетчиков разоблачили в Мангистауской области: они торговали поддельными купюрами по 50 долларов.

Читайте также

Загадочная смерть студента из Щучинска: дополнительно возбудили два уголовных дела
Загадочная смерть студента из Щучинска: дополнительно возбудили два уголовных дела
Казахстанцев разозлили издевательства над лошадью в ресторане
Казахстанцев разозлили издевательства над лошадью в ресторане
Казахстан пожары МЧС
В каких регионах Казахстана стали чаще гибнуть в пожарах
Никита Дробны
АФМ РК Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Когда и какие экзамены будут сдавать казахстанские школьники в конце учебного года
Когда и какие экзамены будут сдавать школьники в конце учебного года
В ХАМАС рассказали о главных целях атаки на Израиль
В ХАМАС рассказали о главных целях атаки на Израиль
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления