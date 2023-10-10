Фальшивые доллары в Алматинской области продавали по 15 тысяч тенге за купюру

Департамент АФМ по Алматинской области ведет досудебное расследование по факту хранения и сбыта поддельных американских долларов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу 10 октября, двое жителей Алматинской области сбывали поддельные стодолларовые купюры. За каждую фальшивую банкноту они просили по 15 тысяч тенге.

"При очередном сбыте подозреваемых задержали в ходе проведенных обысков обнаружили и изъяли 6,5 тысячи фальшивых долларов", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемых взяли под стражу. Подробности расследования пока не разглашают.

В конце сентября фальшивомонетчиков разоблачили в Мангистауской области: они торговали поддельными купюрами по 50 долларов.