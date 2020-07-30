В Талдыкоргане на выходные дни снова закроют все объекты

Также будет приостановлено движение общественного транспорта.

Главный санитарный врач Талдыкоргана подписал постановление от 30 июля 2020 года "О введении строгих ограничительных мероприятий на территории города Талдыкоргана 31 июля, 1 и 2 августа 2020 года", передает zakon.kz.

Так, в городе в эти дни будет приостановлено:

- Передвижение общественного транспорта.

- Автовокзалов, осуществляющих автоперевозки пассажиров между районами и городами области, а также за пределы области.

- Объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, фудкорты, столовые, донерные, бары,шашлычные, пирожковые, и другие ) а также летних площадок на открытом воздухе не более 30 посадочных мест, за исключением организации онлайн-заказов и доставки.

Всех объектов не зависимо от реализуемой группы товаров располагающихся на пересечении следующих проспектов,улиц:

- ул.Шевченко: от ул.Кабанбай батыра до ул.Курманова

- ул.Биржан Сал: от проспекта Назарбаева до ул.Курманова

- ул.Акын Сара: от проспекта Назарбаева до ул.Курманова

- ул.Курманова: от ул.Акын Сара до ул.Шевченко

-ул.Кабанбай батыра:от ул Акын Сара до ул.Шевченко

Также приостановят передвижение любого вида транспорта, кроме спец машин (управления полиции, скорой медицинской помощи, пожарной службы и др.) по улицам:

- ул.Шевченко: от ул.Кабанбай батыра до ул.Курманова

- ул.Биржан Сал: от проспекта Назарбаева до ул.Курманова

- ул.Акын Сара: от проспекта Назарбаева до ул.Курманова

- ул.Курманова: от ул.Акын Сара до ул.Шевченко

-ул.Кабанбай батыра:от ул Акын Сара до ул.Шевченко

- Крытых продовольственных и не продовольственных рынков.

- Торгово-развлекательных центров, торговых домов (центров), торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них.

- Непродовольственных магазинов ( Торговые дома и другие) за исключением организации онлайн-заказов и доставки

- Объектов культуры, в том числе музеев, театров, домов культуры и т.д.

- Объектов фитнеса, тренажерных залов (центров) и спортивных комплексов (кружков, секций и др.).

- Спортивных объектов.

- Бань, саун, СПА, массажных центров.

- Парков, скверов.

- Бассейнов, аквапарков, городских и общественных пляжей.

- Салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра.

- Религиозных объектов.

- Образовательных центров, кружков, артклубов, мест детского досугa и дополнительного обучения.

- Детских кабинетов коррекции.

- Дошкольных организаций всех форм собственности.

- Детских оздоровительных и пришкольных лагерей.

- Кинотеатров, выставок, интернет и компьютерных клубов.

- Ночных клубов, кальянных.

- Развлекательных объектов (букмекерские конторы, бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, антикафе, боулинг-центры, лото-клубы, детских игровых площадок, батутов и другие).

- Центров социальной реабилитации дневного пребывания для детей.

- Запрет на перемещение внутри населенных пунктов групп более 3-х человек, за исключением членов одной семьи.

Кроме того, ограничен выход на улицу граждан старше 65-ти лет.

Вводится запрет:

- на самостоятельное передвижение несовершеннолетних без присмотра взрослых.

- на проведение собраний, совещаний, советов, конференций, форумов, семинаров, съездов и других мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности.

- на проведение зрелищных, массовых семейных, памятных, а также спортивных мероприятий .

- деятельности кинотеатров, театров, выставок, и других объектов с массовым скоплением людей;

- на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных.

- на использование кальянов в объектах общепита.

Также предписано предусмотреть оградительные элементы вокруг фонтанов для недопущения купания.

Запрещена деятельности продовольственных и коммунальных, а также непродовольственных рынков.

Вместе с тем горожанам запрещено купание в реках Каратал и Балыкты.

Также будут закрыты строительные магазины, магазины по реализации дачного инвентаря, оптики (магазины), фотосалоны, цветочные магазины, зоомагазины иных объектов.

Запрещена работа бизнес-центров, страховых компаний, услуг адвокатов, нотариусов, бухгалтеров и консалтинга, коллекторских услуг, агентств недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей.

Кроме того, запрещена работа банков второго уровня, кредитных товариществ, микро финансовых организаций, ломбардов; обменных пунктов, в том числе не банковских.

Запрещена работа специализированных учебных центров для подготовки и переобучения спасателей, ответственных по технике безопасности, охраны и других специализированных организаций.

Вместе с тем жителям города Талдыкорган:

- Разрешается перемещение внутри населенных пунктов группами не более 3-х человек, за исключением членов одной семьи.

- Разрешаются индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

- В закрытых помещениях и на улице, общественных местах, остановках общественного транспорта и других местах массового скопления соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров друг от друга.

- Запрещается нахождение без масок повсеместно, в том числе в общественном транспорте.

При этом официальные службы такси, специализированный транспорт при этом транспорт должен быть оборудован соответствующими знаками (шашки для такси) и предоставлением информации о личности водителя на видном пассажиру месте (паспортные данные водителя, данные предприятия, номер телефона, название, номер автомашины). С наполняемостью не больше количества посадочных мест.

Усилены требования к соблюдению санитарно-дезинфекционного режима. После каждого рейса проводить влажную уборку с применением дезинфекционных средств, дверных ручек и внутри салона, должны использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки), с учетом периодичности замены каждые 3 часа, а также антисептики для обработки рук.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!