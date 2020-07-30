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500 тыс. тенге за покровительство: пресечен факт дачи взятки

Начато досудебное расследование по факту дачи взятки.

Фото : pixabay.com30 июля 2020, 17:42

Руководитель Отдела Инспекции транспортного контроля по СКО подозревается в получении взятки в размере 500 тыс. тенге, передает zakon.kz.

Департаментом Антикоррупционной службы по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководителя одного из отделов РГУ "Инспекция транспортного контроля по Северо-Казахстанской области".

По информации ведомства, он подозревается в получении взятки в размере 500 тыс. тенге от субъекта предпринимательства за беспрепятственное передвижение грузовых автотранспортных средств по территории области и общее покровительство в осуществлении им предпринимательской деятельности.

В отношении указанного предпринимателя также начато досудебное расследование по факту дачи взятки.


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