500 тыс. тенге за покровительство: пресечен факт дачи взятки
Начато досудебное расследование по факту дачи взятки.
Руководитель Отдела Инспекции транспортного контроля по СКО подозревается в получении взятки в размере 500 тыс. тенге, передает zakon.kz.
Департаментом Антикоррупционной службы по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководителя одного из отделов РГУ "Инспекция транспортного контроля по Северо-Казахстанской области".
По информации ведомства, он подозревается в получении взятки в размере 500 тыс. тенге от субъекта предпринимательства за беспрепятственное передвижение грузовых автотранспортных средств по территории области и общее покровительство в осуществлении им предпринимательской деятельности.
В отношении указанного предпринимателя также начато досудебное расследование по факту дачи взятки.
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