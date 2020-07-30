Пожизненно осудили мужчину, поджегшего дом с женой и дочерьми

Он будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, из них первые 5 лет - в учреждении полной безопасности.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области 30 июля 2020 года вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, который поджег дом с женой и двумя дочерьми, передает zakon.kz.

Судом установлено, что в марте 2020 года К. был арестован судом за причинение легкого вреда здоровью супруги Ж. В это же время супруга подала иск о расторжении брака.

9 апреля 2020 года мужчина взломал дверь и проник в дом, где проживала женщина с двумя дочерьми, облил дом бензином и поджег. В результате она и двое ее малолетних детей погибли, владельцу дома причинен ущерб - 3 000 000 тенге.

Мужчина признан судом виновным в убийстве, совершенном, в том числе в отношении малолетних детей, с особой жестокостью, и умышленном уничтожении имущества.

Его вина подтверждена показаниями свидетелей и заключениями экспертиз.

Учитывая особую циничность преступления, совершенного, в том числе в отношении детей, в силу возраста не могущих оказать сопротивление, способ убийства, имевший целью причинить особые мучения потерпевшим, суд назначил К. пожизненное лишения свободы, - сообщила пресс-служба специализированного межрайонного суда.

Он будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, из них первые 5 лет - в учреждении полной безопасности.

Как сообщалось, мужчина обвиняется в убийстве жены и двух дочерей.

По словам обвиняемого, он узнал о том, что его жена подала на развод, и ночью 9 апреля он пошел поговорить с ней. С собой мужчина взял 5-литровую баклажку с 4 литрами бензина для запугивания. В ходе ссоры он плеснул бензин, около 100 граммов, и поджег спичку. Спичка упала в баклажку с бензином, произошел "шарообразный" взрыв, все вокруг загорелось, в том числе лицо и руки обвиняемого.

После чего вышел на веранду взял нож с окна и ударил им себя в шею. После этого ушел за село в неизвестном направлении, где его позже и задержали.

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