Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Половину от 42 500 получат казахстанцы за август

За две недели.

Фото : zakon.kz30 июля 2020, 17:49

Соцвыплату за август казахстанцы получат, но за две недели, передает zakon.kz.

Сегодня есть поручение Президента - продленный карантин - выплата обязательно будет. Но в половину суммы – 21 250. Эту сумму обязательно наши граждане получат, - сказал вице-премьер Ералы Тугжанов,отвечая на вопрос СМИ.

По состоянию на 30 июля выплата 42 500 тенге за июль назначена 2 млн 80 тыс. человек. Денежные средства перечислены 2 млн 58 тыс. казахстанцев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты