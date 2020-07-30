Половину от 42 500 получат казахстанцы за август

За две недели.

Соцвыплату за август казахстанцы получат, но за две недели, передает zakon.kz.

Сегодня есть поручение Президента - продленный карантин - выплата обязательно будет. Но в половину суммы – 21 250. Эту сумму обязательно наши граждане получат, - сказал вице-премьер Ералы Тугжанов,отвечая на вопрос СМИ.

По состоянию на 30 июля выплата 42 500 тенге за июль назначена 2 млн 80 тыс. человек. Денежные средства перечислены 2 млн 58 тыс. казахстанцев.

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