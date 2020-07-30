За хулиганство в Сатпаеве задержано 15 человек

Авторов и распространителей заведомо ложной информации ждет уголовная ответственность.

В МВД РК сообщили, что за хулиганство в городе Сатпаев задержано 15 человек, передает zakon.kz.

В ночь на 24 июля в городе Сатпаев имели место хулиганские действия. Группа разъяренных молодых людей, вооруженная камнями и палками, попыталась ворваться в здание полиции с целью захвата подозреваемого в изнасиловании пятилетней девочки и расправы над ним.

Принятыми мерами оперативного реагирования сотрудниками полиции данные попытки были пресечены. Однако хулиганы все же нанесли значительный материальный ущерб. Они сломали ворота, деревянную беседку во дворе, памятник погибшим сотрудникам полиции, разбили фонари по периметру здания полиции, выбили стекла окон. Также во время погромов были повреждены камеры наружного видеонаблюдения и служебный автотранспорт.

Проводится оценка причиненного ущерба. Досудебные расследования начаты по трем статьям Уголовного кодекса РК “Хулиганство”, “Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества”, “Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа”. На данный момент установлены и задержаны организаторы, а также наиболее активные участники хулиганских действий.

В ИВС водворено 15 человек. Все следственные действия с задержанными проводятся исключительно в рамках действующего законодательства. Рассылаемые в социальных сетях и мессенджерах сообщения о пытках и противоправных действиях в отношении задержанных – не нашли своего подтверждения.

Отмечается, что авторов и распространителей заведомо ложной информации ждет уголовная ответственность.

Расследование продолжается.

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