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Водитель большегруза обманул предпринимателя на 14 млн тенге

Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК “Мошенничество“.

Фото : Pixabay31 июля 2020, 00:11

В Карагандинской области мошенник уехал на большегрузном автомобиле с прицепом и не выходил на связь, передает zakon.kz.

Согласно информации от МВД РК, 29 июля в Центральный отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение от предпринимателя Алматинской области. Он просил принять меры в отношении 49-летнего мужчины. Последний на большегрузном автомобиле с прицепом еще 18 июля выехал с товаром в Карагандинскую область.

Водитель груз к месту назначения так и не доставил, а сам перестал выходить на связь. Предприниматель стал подозревать, что стал жертвой мошеннических действий. Сумма ущерба составила около 14 миллионов тенге.

Сотрудники следственно-оперативной группы нашли водителя и товар. Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК “Мошенничество“. Ведется расследование.


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