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За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19

Количество заражений во всем мире достигло 16 812 755.

Фото : DW31 июля 2020, 07:13

Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 16,8 миллионов, сообщает zakon.kz.

Свыше 662 тысячи человек скончались, - следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 16 812 755, скончались 662 095 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в мире выявили 253 793 новых случая заражения COVID-19 и 5 999 летальных исходов.


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