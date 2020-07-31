За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
Количество заражений во всем мире достигло 16 812 755.
Фото : DW31 июля 2020, 07:13
Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 16,8 миллионов, сообщает zakon.kz.
Свыше 662 тысячи человек скончались, - следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 16 812 755, скончались 662 095 пациентов с коронавирусом.
За последние сутки в мире выявили 253 793 новых случая заражения COVID-19 и 5 999 летальных исходов.
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