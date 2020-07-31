Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Курбан айт приобщает нас к духовным традициям и укрепляет наши нравственные ценности - Назарбаев

Он отметил, что символизируя милосердие, гуманизм и созидание этот светлый день наполняет наши сердца любовью к ближним.

Фото : zakon.kz.31 июля 2020, 07:51

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев со священным праздником Курбан айт, сообщает zakon.kz.

Поздравление Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Курбан айт:

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас со священным праздником Курбан айт!

Символизируя милосердие, гуманизм и созидание этот светлый день наполняет наши сердца любовью к ближним, побуждает нас к благим поступкам, оказанию помощи нуждающимся.

В этот день мы обращаемся к Всевышнему и просим даровать нам мир и спокойствие, силу и крепость духа.

Курбан айт приобщает нас к духовным традициям и укрепляет наши нравственные ценности.

В нашей стране Курбан айт способствует упрочению единства между людьми различных национальностей и вероисповеданий.

В этот священный день желаю всем казахстанцам счастья, крепкого здоровья и процветания!

С праздником Курбан айт!


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты