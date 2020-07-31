Курбан айт приобщает нас к духовным традициям и укрепляет наши нравственные ценности - Назарбаев
Он отметил, что символизируя милосердие, гуманизм и созидание этот светлый день наполняет наши сердца любовью к ближним.
Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев со священным праздником Курбан айт, сообщает zakon.kz.
Поздравление Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Курбан айт:
Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас со священным праздником Курбан айт!
Символизируя милосердие, гуманизм и созидание этот светлый день наполняет наши сердца любовью к ближним, побуждает нас к благим поступкам, оказанию помощи нуждающимся.
В этот день мы обращаемся к Всевышнему и просим даровать нам мир и спокойствие, силу и крепость духа.
Курбан айт приобщает нас к духовным традициям и укрепляет наши нравственные ценности.
В нашей стране Курбан айт способствует упрочению единства между людьми различных национальностей и вероисповеданий.
В этот священный день желаю всем казахстанцам счастья, крепкого здоровья и процветания!
С праздником Курбан айт!
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