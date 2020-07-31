Еще 1414 новых случаев КВИ зарегистрированы в Казахстане

Всего в стране подтверждено 89 078 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 30 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz

Зарегистрированы 1414 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 787,

- бессимптомных носителей - 627.

Всего в стране подтверждено 89 078 случаев, из них:

в городе Алматы - 11662(+218),

в городе Нур-Султан -11028(+232),

в Атырауской области - 10242(+67),

в Карагандинской области - 8513(+101),

в ВКО - 6262(+187),

в ЗКО - 5713(+74),

в городе Шымкент - 4869(+30),

в Алматинской области - 4320(+63),

в Жамбылской области - 3492(+49),

в Павлодарской области - 3125(+73),

в СКО - 3038(+61),

в Актюбинской области - 3021(+17),

в Кызылординской области -2968(+55),

в Мангистауской области - 2875(+39),

в Туркестанской области - 2750(+29),

в Костанайской области - 2615(+66),

в Акмолинской области - 2585(+53).

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