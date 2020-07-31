Еще 1414 новых случаев КВИ зарегистрированы в Казахстане
Всего в стране подтверждено 89 078 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 30 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz
Зарегистрированы 1414 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 787,
- бессимптомных носителей - 627.
Всего в стране подтверждено 89 078 случаев, из них:
в городе Алматы - 11662(+218),
в городе Нур-Султан -11028(+232),
в Атырауской области - 10242(+67),
в Карагандинской области - 8513(+101),
в ВКО - 6262(+187),
в ЗКО - 5713(+74),
в городе Шымкент - 4869(+30),
в Алматинской области - 4320(+63),
в Жамбылской области - 3492(+49),
в Павлодарской области - 3125(+73),
в СКО - 3038(+61),
в Актюбинской области - 3021(+17),
в Кызылординской области -2968(+55),
в Мангистауской области - 2875(+39),
в Туркестанской области - 2750(+29),
в Костанайской области - 2615(+66),
в Акмолинской области - 2585(+53).
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