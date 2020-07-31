Нигматулин: Курбан айт символизирует ценности, общие для всех казахстанцев

Нурлан Нигматулин пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с главным праздником мусульман - Курбан айтом, сообщает zakon.kz.

Отметив, что этот священный праздник объединяет всех людей, поскольку несет в себе обращение к вечным ценностям – милосердию, справедливости и ответственности, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что Курбан айт знаменует и то, чем всегда дорожат казахстанцы – мир и согласие на родной земле.

В этом году из-за пандемии коронавируса изменились условия празднования, но неизменным осталось главное значение праздника – стремление к нравственному совершенству, добрым делам и помощи нуждающимся, - отметил Спикер Мажилиса.

Нурлан Нигматулин пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Пусть священный Курбан айт наполнит сердца радостью и душевным спокойствием, станет временем нравственного обновления, принесет в каждый дом достаток и успех во всех благих начинаниях, - подчеркнул Председатель Мажилиса.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!