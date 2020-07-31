Умер известный доктор химических наук Батырбеков Еркеш

Профессор Батырбеков разработал фундаментальные основы и теоретические принципы создания и применения ряда новых полимерных биоматериалов для использования в различных областях медицины, фармации и ветеринарии.

В ночь на 30 июля ушел из жизни доктор химических наук Батырбеков Еркеш Оразаевич, сообщает zakon.kz.

Он являлся лауреатом премий "Дарын" и "Тарлан", академиком Российской Академии Естествознания, членом Нью-Йоркской Академии Наук и профессором Института химических наук Республики Казахстан им. А.Б. Бектурова.

Профессор Батырбеков Е.О. разработал фундаментальные основы и теоретические принципы создания и применения ряда новых полимерных биоматериалов для использования в различных областях медицины, фармации и ветеринарии. Им были разработаны научные основы иммобилизации различных лекарственных веществ на ряде синтетических и природных полимеров - он был одним из создателей нового эффективного полимерного гипотензивного препарата "Клофебукал". Значительный вклад Е.О. Батырбекова в теорию и практику биомедицинских полимеров получил широкое международное признание в авторитетных журналах, таких как: "British Polymer Journal", "Journal of Applied Polymer Science" и др.

Помимо продуктивной научной деятельности (520 научных работ, 7 монографии и 52 изобретения), Еркеш Батырбеков активно помогал новому поколению казахстанских ученых - под его научным руководством защищено 6 кандидатских и 2 докторских диссертации. Он любил расширять кругозор – как свой собственный, так и своих учеников и близких - и часто выступал на международных конференциях и симпозиумах. За разработку и внедрение в практику полимеров медико-биологического назначения Е.О.Батырбекову были присуждены Государственная премия "Дарын" Республики Казахстан (1994 г.), Государственная премия имени академика К.И.Сатпаева (2000 г.) и независимая премия "Тарлан" Клуба Меценатов Казахстана (2006 г.).

Ввиду действующего карантина, похороны состоятся в узком семейном кругу - без личных визитов. Еркеш Оразаевич был опорой семьи и его уникального чувства юмора всем будет не хватать.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!