Наука как фундамент развития: мнение академика о новом проекте Конституции
По словам собеседника, Конституцию Республики Казахстан важно рассматривать не только как политико-правовой документ, но и как стратегический ориентир развития государства на десятилетия вперед.
Как считает академик НАН РК Вячеслава Локшина, новый проект Конституции отражает зрелость казахстанского общества. Он усиливает защиту прав человека, укрепляет принципы справедливости и формирует устойчивую правовую основу для развития науки, образования, культуры и здравоохранения.
"Это шаг к государству, где закон работает в интересах граждан и будущих поколений. Заложенные в документе новеллы кардинально перезагружают всю архитектуру политической системы под новые запросы общества. Это обеспечит стабильную работу всех ветвей власти и расширит участие граждан в управлении государством, создаст основу для дальнейшего устойчивого развития страны. Принципиально важно, что в проекте Конституции наука рассматривается как фундамент устойчивого развития общества. Это означает признание научных знаний, исследований и научных кадров стратегическим ресурсом государства", – сказал профессор Вячеслав Локшин.
Спикер поделился: первыми в стране академики НАН РК при президенте приняли Обращение о поддержке проекта Конституции страны. В документе отмечено, что "закрепление роли науки на конституционном уровне создает устойчивую базу для интеграции науки, культуры и образования, для подготовки нового поколения исследователей, для формирования современной исследовательской инфраструктуры".
"Это особенно важно в условиях глобальной конкуренции за научные таланты и идеи. Как врач и исследователь, я особенно ценю, что признание науки на высшем правовом уровне создает основу для развития медицинской науки и клинических исследований", – сказал профессор.
По словам профессора, это означает более быстрый перенос научных достижений в практику здравоохранения, повышение качества медицинской помощи и улучшение здоровья населения.
"В конечном итоге речь идет о качестве жизни наших граждан. Поддерживая новый проект Конституции, мы поддерживает не отдельные нормы, а стратегический выбор – опору на знание, научную рациональность и долгосрочное развитие страны. Мы поддерживаем модель государства, в которой сильные институты сочетаются с ответственностью власти, где закон и порядок обеспечивают стабильность, а наука, культура и образование формируют будущее".Вячеслав Локшин
Также профессор отметил, что, если рассматривать новый проект Конституции с позиции научного сообщества, то он считает документ своевременным и необходимым шагом в развитии Республики Казахстан. "Это инвестиция в интеллектуальный потенциал нации, в здоровье людей и в устойчивое будущее нашей страны", – заключил собеседник.
