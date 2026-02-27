Наука как фундамент развития: мнение академика о новом проекте Конституции

Поддержка нового проекта Конституции – выбор в пользу знаний, научной рациональности и долгосрочного развития страны. Профессор, академик НАН РК Вячеслав Локшин выразил мнение Zakon.kz, объяснив роль закрепления науки на высшем правовом уровне, как прочной основы для развития медицины.

По словам собеседника, Конституцию Республики Казахстан важно рассматривать не только как политико-правовой документ, но и как стратегический ориентир развития государства на десятилетия вперед.

Как считает академик НАН РК Вячеслава Локшина, новый проект Конституции отражает зрелость казахстанского общества. Он усиливает защиту прав человека, укрепляет принципы справедливости и формирует устойчивую правовую основу для развития науки, образования, культуры и здравоохранения.

"Это шаг к государству, где закон работает в интересах граждан и будущих поколений. Заложенные в документе новеллы кардинально перезагружают всю архитектуру политической системы под новые запросы общества. Это обеспечит стабильную работу всех ветвей власти и расширит участие граждан в управлении государством, создаст основу для дальнейшего устойчивого развития страны. Принципиально важно, что в проекте Конституции наука рассматривается как фундамент устойчивого развития общества. Это означает признание научных знаний, исследований и научных кадров стратегическим ресурсом государства", – сказал профессор Вячеслав Локшин.

Спикер поделился: первыми в стране академики НАН РК при президенте приняли Обращение о поддержке проекта Конституции страны. В документе отмечено, что "закрепление роли науки на конституционном уровне создает устойчивую базу для интеграции науки, культуры и образования, для подготовки нового поколения исследователей, для формирования современной исследовательской инфраструктуры".

"Это особенно важно в условиях глобальной конкуренции за научные таланты и идеи. Как врач и исследователь, я особенно ценю, что признание науки на высшем правовом уровне создает основу для развития медицинской науки и клинических исследований", – сказал профессор.

По словам профессора, это означает более быстрый перенос научных достижений в практику здравоохранения, повышение качества медицинской помощи и улучшение здоровья населения.

"В конечном итоге речь идет о качестве жизни наших граждан. Поддерживая новый проект Конституции, мы поддерживает не отдельные нормы, а стратегический выбор – опору на знание, научную рациональность и долгосрочное развитие страны. Мы поддерживаем модель государства, в которой сильные институты сочетаются с ответственностью власти, где закон и порядок обеспечивают стабильность, а наука, культура и образование формируют будущее". Вячеслав Локшин

Также профессор отметил, что, если рассматривать новый проект Конституции с позиции научного сообщества, то он считает документ своевременным и необходимым шагом в развитии Республики Казахстан. "Это инвестиция в интеллектуальный потенциал нации, в здоровье людей и в устойчивое будущее нашей страны", – заключил собеседник.

Ранее о том, как обновление внутренних институтов усиливает внешнюю предсказуемость Казахстана и почему это критично в условиях региональной турбулентности, рассказал в беседе с корреспондентом издания декан факультета гуманитарных и социальных наук Университета Бахрия (Bahria University) в Исламабаде Адам Саудов.