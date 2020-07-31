Глава ВОЗ связал вспышки COVID-19 в ряде стран с беспечностью молодежи

Одна из проблем, с которой сталкивается организация, - убедить молодых людей в риске заражения.

Вспышки коронавируса в некоторых странах вызваны беспечностью молодежи, которая не соблюдает необходимые меры защиты, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге 30 июля.

Данные свидетельствуют о том, что вспышки заболеваемости в некоторых странах частично объясняются тем, что молодые люди ослабляют бдительность в течение лета в государствах Северного полушария, - приводит его слова сайт всемирной организации.

По словам Гебрейесуса, хотя пожилые люди и больше подвержены риску заразиться, молодежь тоже болеет. Одна из проблем, с которой сталкивается организация, - убедить молодых людей в этом риске.

Молодые люди могут быть заражены; молодые люди могут умереть; и молодые люди могут передавать вирус другим, - сказал глава ВОЗ.

Он отметил, что и молодежь, и пожилые должны соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить себя и других.

Глава ВОЗ добавил, что организация создала Техническую консультативную группу по поведенческим исследованиям и наукам о здоровье. Она расширит и углубит существующую работу ВОЗ по поведенческим наукам и поможет сделать рекомендации в области здравоохранения более эффективными. В нее войдут 22 эксперта в различных областях из 16 стран.

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