В Казахстане продлили сроки приема документов в магистратуру и докторантуру

В 2020 году КТ для поступления в магистратуру будет проходить впервые в компьютерном формате через использование персонального компьютера для каждого тестируемого.

В Казахстане для поступающих в магистратуру и докторантуру сроки приема документов продлеваются, сообщает zakon.kz.

В связи с продлением карантинного режима в стране комплексное тестирование для поступления в магистратуру стартует не 3 августа, как было заявлено ранее, а 17 августа. Также до 10 августа продлен срок приема документов для поступления в докторантуру.

В личные кабинеты (на сайте НЦТ) поступающих будут высланы новые пропуска с указанием даты, времени и места проведения комплексного тестирования. Свидетельство по итогам комплексного тестирования будет выдаваться также в электронной форме через личный кабинет тестируемого, - говорится в сообщении пресс-службы МОН РК.

Какие изменения внесены в правила проведения КТ

В 2020 году КТ для поступления в магистратуру будет проходить впервые в компьютерном формате через использование персонального компьютера для каждого тестируемого на базе 18 региональных центров тестирования. Каждый компьютер будет обеспечен видеокамерой. Таким образом комиссия по контролю за проведением КТ сможет проследить за соблюдением принципов академической честности.

Участники КТ пройдут все этапы дезинфекции согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, будут соблюдены санитарные меры безопасности. При запуске и рассадке тестируемых между поступающими будет соблюдаться расстояние не менее 2 метров.

Отметим, что Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК проведена оценка готовности региональных центров тестирования.

Тестирование для каждого участника начнется индивидуально, не нужно ждать, когда заполнится поток. В ходе КТ тестируемые могут пропускать вопросы, переходить к следующим и возвращаться к предыдущим вопросам, изменять варианты ответов. После завершения КТ тестируемые смогут осуществить сверку ответов с протоколом правильных ответов. Кроме того, после завершения тестирования в течение 30 минут претенденты, поступающие в магистратуру, могут подать на апелляцию.

Что касается количества тестовых заданий и времени проведения тестирования, то здесь изменений нет: за 3 часа 55 минут необходимо ответить на 130 тестовых заданий.

Комиссия может не пустить на комплексное тестирование поступающего за попытку пронести запрещенные предметы или за попытку сдать тестирование через подставное лицо.

Количество госгрантов

В этом году порядка 38 тысяч человек проявили желание поступить в магистратуру. В 2019 году количество желающих составляло 30 579 человек.

В этом году 13 300 выпускников вузов смогут получить послевузовское образование за счет государства по наиболее востребованным направлениям на рынке труда.

Сроки сдачи документов для поступления в докторантуру

Также в связи с продлением карантинного режима прием документов в докторантуру будет осуществляться до 10 августа. Вступительные экзамены для поступления в докторантуру будут проводиться с 17 по 22 августа вузами самостоятельно. Зачисление в докторантуру завершится 28 августа. Количество госгрантов на подготовку специалистов PhD составляет 1 815.

Во время проведения экзаменов будет организована работа медицинского персонала, обеспечена рассадка поступающих в аудиториях с условием социального дистанциирования, также будет соблюдаться строгий масочный режим.

Напомним, что в связи с невозможностью в условиях пандемии COVID-19 сдать международный тест IELTS на знание английского языка в традиционном формате МОН РК был подписан приказ, разрешающий выпускникам вузов сдавать Duolingo English Test и IELTS INDICATOR для поступления в магистратуру и докторантуру.

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