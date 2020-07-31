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В полиции Павлодара прокомментировали рассылку о плане по количеству штрафов за отсутствие маски

По данному факту проводится работа по установления лиц, распространивших фейковую информацию.

Фото : zakon.kz.31 июля 2020, 15:30

Ранее в социальных сетях и whatsapp группах распространялся документ от начальника ДП Павлодарской области по поставленным планам по выявлению нарушителей масочного режима, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, начальник ДП Павлодара требует от своих подчиненных находить нарушителей масочного режима. Минимум 25 в Павлодаре, а в сельских округах по 10.

В департаменте полиции Павлодара заявили, что это фейк. Также было отмечено, что на документе отсутствовала подпись начальника полиции и исходящий номер.

Данная информация не является действительной, в официальных документах оно не распространено, и является фейком.
По данному факту проводится работа по установления лиц, распространивших фейковую информацию. Хотелось бы предупредить граждан об ответственности за распространение фейковой информации. На данно бумаге не моей росписи не номера исходящего, - заявил исполняющий обязанности начальника ДП Павлодарской области полковник полиции Жаскайрат Каиров

Также было отмечено, что согласно поручению Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева категорически запрещается оценивать результаты работы полицейских по числу протоколов и выявленных нарушений.

Также напоминаем, за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, - подытожил он.


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