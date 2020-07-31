650 аптек в РК продавали лекарства по завышенным ценам

По итогам проверок к административной ответственности привлечено 694 лица, из незаконного оборота предварительно изъято более 400 тыс. изделий медицинского назначения на общую сумму порядка 770 млн тенге.

По поручению Главы Государства правоохранительными органами проводится работа по выявлению фактов незаконного оборота лекарственных средств, их подделки, а также реализации их по завышенным ценам, сообщает zakon.kz.

В целях обеспечения эффективности этой работы во всех регионах под руководством прокуроров созданы рабочие группы из числа сотрудников Службы экономических расследований, полиции, государственных доходов и контроля качества за безопасностью товаров и услуг.

Проведенными рейдами выявлены факты продажи лекарств по завышенным ценам 650 аптеками.

В городе Алматы выявлен цех по изготовлению поддельных лекарств ("Цефамед", "Цераксон", "Цефтазидин", "Физиотенс") в количестве 60 тыс. шт., используемые при лечении от коронавирусной инфекции.

По этому факту ведется следствие по статьям 222, 262 и 323 УК РК, подозреваемые арестованы.

Имеется факт искусственного создания дефицита лекарств (Цефтриаксон, Азитромицин, Парацетамол и др. при их наличии) и их реализации по завышенным ценам из подсобного помещения одной из столичных аптек (без сертификата и фискальных чеков), - говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры РК.

Из указанной аптеки изъято 2811 упаковок препаратов на общую сумму 1,7 млн тенге.

В Западно-Казахстанской области на границе с Российской Федерацией пресечен незаконный ввоз 5342 упаковок и 3160 ампул различных лекарственных средств без соответствующих документов, а также 2 тыс. медицинских изделий на сумму свыше 10 млн. тенге.

Судом виновное лицо подвергнуто штрафу на сумму 277 тыс. тенге с конфискацией лекарственных средств в доход государства. Препараты и медицинские изделия переданы в Управление здравоохранения.

В целом по итогам проверочных мероприятий к административной ответственности привлечено 694 лица, из незаконного оборота предварительно изъято более 400 тыс. упаковок медпрепаратов и изделий медицинского назначения на общую сумму порядка 770 млн тенге.

По фактам, где имеется крупный ущерб, проводятся досудебные расследования.

Для обеспечения неотвратимости наказания виновных лиц ход расследования уголовных дел и рассмотрения административных материалов находится на контроле прокуратуры.

Одновременно, в целях пресечения фактов нарушения прав добросовестных предпринимателей, активизировали работу мобильных групп по защите бизнеса, созданных при прокуратуре.

Проверочные мероприятия продолжаются.

Кроме того, органы прокуратуры обеспечивают законность при принятии мер за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

За нарушение установленных карантинных ограничений, в том числе масочного режима, предусмотрена ответственность по ч.1 статье 425 Кодекса об административных правонарушениях, влекущая штраф на физических лиц в размере 30 МРП.

По этой статье к ответственности уже привлечено 3 467 лиц.

К примеру, за обслуживание покупателей без маски к административному штрафу был подвергнут фармацевт одной из аптек в городе Алматы.

Аналогично наложен штраф на гражданку за нахождение в общественном транспорте без маски.

Обращаем внимание, что при признании вины законодательство предоставляет право виновному лицу в течение 7 суток оплатить половину штрафа.

В ином случае, исходя из конкретных обстоятельств дела, уполномоченный орган вправе самостоятельно сократить размер штрафа на 1/3 (30%).

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