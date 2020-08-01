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Зафиксирован суточный антирекорд по числу новых случаев COVID-19 в мире

Это максимальный прирост за время пандемии.

Фото : KXan 36 Daily News1 августа 2020, 00:49

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 17,1 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 292 тыс., сообщает zakon.kz.

Это максимальный прирост за время пандемии. Как передает ТАСС, согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 7 тыс. и приблизилось к 669 тыс.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в США – 4 млн 388 тыс. 566. Далее следуют Бразилия (2 млн 552 тыс. 265) и Индия (1 млн 638 тыс. 870)

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.


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