Зафиксирован суточный антирекорд по числу новых случаев COVID-19 в мире
Это максимальный прирост за время пандемии.
Фото : KXan 36 Daily News1 августа 2020, 00:49
Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 17,1 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 292 тыс., сообщает zakon.kz.
Это максимальный прирост за время пандемии. Как передает ТАСС, согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 7 тыс. и приблизилось к 669 тыс.
Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в США – 4 млн 388 тыс. 566. Далее следуют Бразилия (2 млн 552 тыс. 265) и Индия (1 млн 638 тыс. 870)
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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